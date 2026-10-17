Krimovke v izdihljajih tekme do prve zmage v Ligi prvakinj

Ljubljanska ekipa je po verižnih porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu, francoskemu Brestu in nemški Borussii iz Dortmunda v dvorani Tivoli po pravi srhljivki premagala tradicionalno mednarodno tekmico iz Podgorice in osvojila prvi par točk v skupini A.

Pri slovenskih prvakinjah je bila najučinkovitejša Zulić z osmimi goli, izkazala pa se je tudi vratarka Maja Vojnovič z enajstimi obrambami. Krimovke naslednja tekma čaka 7. novembra, ko bodo doma gostile norveško Solo.