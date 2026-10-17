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Krimovke v izdihljajih tekme do prve zmage v Ligi prvakinj

Ljubljana, 17. 10. 2026 19.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
RK Krim vs CSM Bukarešta

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja so v 6. krogu lige prvakinj dosegle prvo zmago. V Ljubljani so premagale črnogorsko Budućnost s 24:23 (10:11), zmagoviti gol pa je v zadnji sekundi dosegla kapetanka Nina Zulić.

Nina Zulić
Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Ljubljanska ekipa je po verižnih porazih proti madžarskemu Ferencvarosu, romunski Bukarešti, danskemu Esbjergu, francoskemu Brestu in nemški Borussii iz Dortmunda v dvorani Tivoli po pravi srhljivki premagala tradicionalno mednarodno tekmico iz Podgorice in osvojila prvi par točk v skupini A.

Pri slovenskih prvakinjah je bila najučinkovitejša Zulić z osmimi goli, izkazala pa se je tudi vratarka Maja Vojnovič z enajstimi obrambami. Krimovke naslednja tekma čaka 7. novembra, ko bodo doma gostile norveško Solo.

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