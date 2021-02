Krimovke v izločilnih bojih proti Moskovčankam: 'CSKA nam leži'

Ljubljanske rokometašice so se uvrstile v osmino finala, kjer jih čaka drugouvrščena ekipa iz skupine B, ekipa CSKA-ja. Ruske rokometašice so v skupinskem delu tekmovanja zabeležile 11 zmag, en neodločen rezultat in dva poraza ter v skupini zaostale le za prvouvrščenim madžarskim Györom Audi ETO KC. Izbranke Uroša Bregarja so v skupinskem delu tekmovanja odigrale 13 tekem, od tega zabeležile dve zmagi, proti SG BBM Bietigheimu (28:26) in prvouvrščeni ekipi skupine A, Rostov Donu (28:27), tri neodločene rezultate in osem porazov. Srečanja na domačem terenu proti Team Esbjerg niso odigrale, vendar so ga po odločitvi vodstva tekmovanja izgubile z 10:0. "V nadaljevanju tekmovanja v Ligi prvakov, ko bo šlo že na izpadanje, nas čaka CSKA, ki nam bolj leži, a bi bil vsak tekmec težak, saj odločata le dve tekmi,"je za uradno spletno stran kluba povedal strateg Ljubljančank Bregar.