Krimovke v Ligi prvakinj namesto z Ludwigsburgom s Solo

Kot je na spletni strani sporočila krovna evropska zveza EHF, so odločitev o zamenjavi sprejeli, potem ko so jih iz nemškega kluba obvestili, da zaradi stečaja ne bodo mogli sodelovati v evropskih tekmovanjih. Sola je bila med klubi, ki so pred tem izrazili željo po nastopanju v elitni konkurenci s povabilom, zdaj je EHF ta klub uvrstila v skupino B lige prvakinj. Obenem pa so pri EHF sprožili postopek proti Ludwigsburgu in nemški rokometni zvezi zaradi kršenja pravil lige prvakinj.