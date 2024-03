Krimovke v lovu na četrtfinale lige prvakinj: Ključna bo obramba

Črnogorcu na klopi Krimovk nekaj skrbi povzročajo zdravstvene težave Alje Varagić in Itane Grbić , toda prepričan je, da bosta do sobote obe nared. Dotaknil se je tudi neuspele reprezentančne akcije, s katere se skupaj s 13 varovankami zaradi dveh porazov proti Francozinjam v kvalifikacijah za EP ni mogel vrniti zadovoljen. " Prepričan sem, da bomo do začetka tekme ustvarili dobro atmosfero in ekipi, ki ima tri francoske reprezentantke, dokazali, da lahko z njo enakovredno igramo ," je še dodal Adžić.

Krim je v skupini B zasedel peto mesto, boljši od njega so bili Metz, Esbjerg, Ikast in Vipers Kristiansand, CSM Bukarešta, pri kateri igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie, pa je v skupini A pristala na četrtem mestu, pred njo so končali Györ Ane Gros, Odense in Brest.

Preostali pari "play-offa" so Ferencvaros - Brest, Debrecen - Vipers Kristiansand in Bietigheim - Ikast. V četrtfinalu pa so že Györ, Metz, Odense in Esbjerg.