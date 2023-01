Krimovke v nedeljo potrebujejo zmago

Banik Most v svoji drugi sezoni med evropsko rokometno elito še ni zmagal, premagale so ga tudi Krimovke, in sicer gladko z 42:29. Teh 42 zadetkov je bilo najvišje število zadetkov na eni evropski tekmi v zgodovini ljubljanskega kluba.

Tudi tokrat bodo izbranke Dragana Adžića v vlogi favorita, čeprav so nazadnje gladko izgubile na Madžarskem pri Ferencvarosu. "Na Madžarskem smo dobili najpomembnejšo lekcijo te sezone, a prepričan sem, da nam bo ta pomagala. Zavedati se moramo, kako smo en drugemu pomembni. Če bomo ostali povezani, verjamem, da lahko dosežemo naš prvi cilj – uvrstitev v osmino finala lige prvakinj," je pred tekmo odločen Adžić.