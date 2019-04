Krimovke v naslednjo sezono s pomlajeno zasedbo in z novo tujko na zunanjih položaj

Ljubljančanke so tekmo dobile z rezultatom 28:22 in kasneje prišle do glavnega dela evropskega tekmovanja. Pred to sezono je 25-letna Slovakinja okrepila madžarski Kisvardai, v katerem že igrajo tri nekdanje Krimovke. Leto dni kasneje pa bo v obratni smeri Rebičova prišla v slovensko prestolnico, kjer bo del pomlajene in prevetrene ekipe, ki bo pomagala k uresničevanju pomembnih ciljev za prihodnost.