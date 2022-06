Krimovke v novo sezono s strokovnimi okrepitvami

V taboru krimovk so opravili analizo letošnje sezone, v kateri so osvojili naslov državnih in pokalnih prvakinj, v ligi prvakinj pa prišli med najboljših osem ekip.

Na današnji novinarski konferenci so se poleg tega osredotočili tudi na spremembe v strokovnem štabu. Trenersko mesto bo v sezoni 2022/23 prevzel Dragan Adžić. "Zadovoljen sem, da sem v barvah Krima Mercatorja. V preteklosti sem se od ljubljanske zasedbe učil, zdaj pa bom prevzel mesto glavnega trenerja. Čas je, da dam vse od sebe. Srečen sem, da sem tukaj z izjemno strokovno ekipo in privilegij je, da sem že delal z večino rokometašic. Verjamem, da z njihovo kakovostjo lahko dosežemo visoko raven igre," je dejal bodoči trener.