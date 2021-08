Krimovke v 'prvotni' zasedbi podoživele naslov, osvojen pred 20 leti

Zahtevna skupina Lige prvakinj

Med evropsko rokometno klubsko elito krimovke čaka težka skupina. Z Vipers Kristianstadom, ruskim CSKA-jem in Györom, ki bo 18. septembra prvi tekmec v Stožicah, so v skupini kar tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju. Zelo se je okrepil tudi turški Kastamonu Belediyesi, močni pa so tudi danski Odense, francoski Metz in švedski Sävehof. Prve tekmice 27. zaporedne sezone v Ligi prvakinj bodo prav rokometašice švedskega Savenhofa. Do sredine februarja čaka trenerja Uroša Bregarja in njegovo ekipo 14 evropskih spektaklov. Direktorica ljubljanskega kluba, Deja Ivanović, ki je s sodelavci v prestopnem obdobju opravila odlično delo, pred novo evropsko sezono deli optimizem ...