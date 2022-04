Krimovke v Ormožu do 27. pokalne lovorike

Izbranke Natalije Derepasko , ki se že intenzivno pripravljajo za majski četrtfinalni tekmi v evropski ligi prvakinj proti norveški ekipi Vipers Kristiansand, so po izenačenem uvodu v dvorani Hardek zagospodarile v drugi polovici prvega polčasa in ga končale z vodstvom petih golov (17:12).

Pri Ljubljančankah sta bili na finalni tekmi najbolj učinkoviti Katarina Krpež Šlezak z desetimi in Ana Gros s sedmimi goli, pri Celjankah pa Jasmina Pišek s šestimi in Anika Strnad s petimi zadetki.

Ljubljančanke so imele v drugem polčasu absoluten nadzor nad tekmicami, na koncu so pričakovano in zanesljivo slavile z dvanajstimi goli prednosti.

Z uvrstitvijo v finale je bila zadovoljna tudi trenerka celjske ekipe Miša Marinček. "V dosedanjem delu sezone smo prikazali odlične igre. Za razliko od predlani, ko nam jo je zagodla epidemija koronavirusa, smo se letos lahko dokazovali tudi na finalnem turnirju. Želeli smo si uvrstitve v finale in to nam je zasluženo uspelo. Proti ekipi, ki se je nedavno uvrstila med najboljših osem v Evropi in ima od nas najmanj 10-krat višji proračun, smo želeli prikazati častno in dostojanstveno igro. Mislim, da nam je zlasti v prvem polčasu to uspelo. Dekleta so se borila, za kar si zaslužijo čestitke," je med drugim dejala Marinčkova.