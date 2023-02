Krimovke v pripravi na osmino finala za tri dni v Bukarešto

Krimovke tudi po zmagi nad ekipo Adriana Vasila z mislimi ostajajo pri Romunkah. V izločilnih bojih EHF Lige prvakinj jim bodo namreč najprej nasproti stale rokometašice CS Rapid Bucuresti. " Gre za vrhunsko ekipo, ki je bila iz tekme v tekmo kakovostnejša in prepričan sem, da bo v osmini finala EHF Lige prvakinj še močnejša. A ničesar me ni strah, če bomo le odigrali tako kot nazadnje proti CSM Bucuresti. Verjamem, da lahko pariramo tudi drugi ekipi iz romunske prestolnice," o naslednjih tekmicah v izjavi za uradno spletno stran kluba razmišlja glavni strateg Ljubljančank Dragan Adžić . S svojimi varovankami bo imel več kot tri tedne časa, da se pripravi na izločilne boje najelitnejšega tekmovanja na evropskih tleh.

Kakšen je načrt za ta čas? "Dolgo obdobje do prihodnje evropske tekme bomo kar najbolje izkoristili. Tekoči teden je posvečen dvema zaostalima tekmama državnega prvenstva proti Mlinotestu Ajdovščini in Litiji, v naslednjem se bomo osredotočili na telesno pripravo ekipe, nato pa sledi teden Evropske rokometne zveze. To za nas pomeni, da bo večina igralk aktivnih v svojih reprezentancah, s katerimi bodo odigrale nekaj prijateljskih tekem, kar bo zagotovo koristilo tudi klubu. Med 8. in 10. marcem nas čaka gostovanje v Bukarešti, kjer bomo trenirali skupaj z ekipo CSM Bucuresti. Pripravljalna dvoboja nas bosta vrnila v tekmovalni ritem, ostalo pa nam bo še dovolj časa, da prvo srečanje play-offa EHF Lige prvakinj pričakamo sveži in dobro pripravljeni," je bil z izjavo izčrpen Črnogorec na klopi serijskih slovenskih prvakinj.

Prvi obračun osmine finala tigrice čaka v nedeljo, 19. marca, ob 14.00 v domači Areni Stožice, povratni dvoboj pa teden dni pozneje (v nedeljo, 26. marca, ob 16.00) v romunski prestolnici.