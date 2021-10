Krimovke v pripravi na spopad z rekorderkam francoskega prvenstva

Krimovke bodo tekme v mesecu oktobru tradicionalno igrale tudi v roza dresih. Z njimi želijo v klubu izraziti podporo rožnatemu oktobru, mesecu mednarodnega osveščanja o raku dojk in s tem pokazati, da so športnice vzor tudi na drugih področjih življenja.

Če k temu prištejemo še devet pokalnih in osem osvojenih prvenstev francoskega pokala, v Stožice prihaja klub z bogato zgodovino in zmagovalno miselnostjo. Krimovke na drugi strani spadajo med deseterico najtrofejnejših evropskih klubov z dvema naslovoma evropskih prvakinj in tremi drugimi mesti. Ob dejstvu, da je to za ljubljansko ekipo 27. zaporedna sezona v evropskem tekmovanju, si lahko konec tedna obetamo pravo rokometno poslastico.

Metz je v tekoči sezoni skupine B zabeležil dve zmagi, za šest zadetkov so bile francoske rokometašice boljše od Odense, za pet od Vipersa. Trenutno zasedajo drugo mesto v skupini. V ekipi imajo kar 18 domačih igralk, strelsko najučinkovitejše so Meline Nocandy (12 zadetkov), Bruna Aparecida Almeida De Paula (8) in Astride N’gouan (6). Tekmice imajo bogato zgodovino medsebojnih obračunov. V sezoni 2020/21 sta se ekipi srečali v skupinskem delu, oktobra so bile Francozinje boljše s 33:27. Najboljši strelki sta bili takrat še francoska Tjaša Stanko z osmimi in Oceane Sercien Ugolin s šestimi zadetki. Januarja je znova izstopala Sercien Ugolinova (5), a je bilo 22 zadetkov Krimovk premalo za zmago (22:26).

Od leta 2009 do 2013 sta se ekipi srečali šestkrat, petkrat so slavile rokometašice ljubljanske ekipe. Najvišja razlika je bila 24. oktobra 2009 ob izidu 37:30.