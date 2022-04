Krimovke v pripravi na Vipers brez 14 reprezentantk

Rokometašice Krima Mercatorja bodo aktivne tudi med reprezentančnim premorom. 14 krimovk bo zastopalo barve svoje države, osem jih bo obleklo slovenski dres na prihajajočih dveh tekmah s Črnogorkami. Slovenski selektor Dragan Adžić je na seznam uvrstil osem rokometašic Krima Mercatorja. Ema Abina , Tija Gomilar Zickero , Ana Gros , Valentina Tina Klemenčič , Nataša Ljepoja , Tjaša Stanko , Alja Varagić in Nina Žabjek bodo 21. in 24. aprila lovile novi zmagi v pokalu EHF Euro. Nasproti jim bo stala črnogorska izbrana vrsta, za katero bo nastopila Tatjana Brnović . Ostalih pet krimovk pa čakajo kvalifikacije za novembrsko evropsko prvenstvo, na katero je Slovenija kot gostiteljica tekmovanja že uvrščena. Jovana Risović in Sanja Radosavljević bosta srbski izbrani vrsti pomagali na tekmah proti Turčiji in Islandiji, Paula Posavec v hrvaškem dresu in Oceane Sercien Ugolin v francoskem se bosta pomerili z Ukrajinkami in Čehinjami, Harma van Kreij pa bo z nizozemsko izbrano vrsto priložnost iskala proti Grkinjam.

V skupinskem delu so najprej zabeležile tesen poraz na domačem parketu, prekratke so bile le za gol (26:27). Takrat je bila v modrem dresu najbolj razpoložena Tjaša Stanko, ki je dosegla šest golov, v vratih pa se je z 18 obrambami izkazala Barbara Arenhart . Izbranke Natalije Derepasko so nato na gostovanju klonile z večjo razliko (20:37), Katarina Krpež-Šlezak pa je zabila sedem golov. Ljubljančanke so prav proti Norvežankam utrpele najvišji poraz v tej sezoni Lige prvakinj. Na severu Evrope je bilo sredi februarja +17 za Vipers. Od takrat so se stvari v taboru krimovk zasukale v pozitivno smer – prihod nekaterih kakovostnih igralk, serija zmag in povsem drugo stanje pred obračunom z Norvežankami.

Krimovke so v tej sezoni rokometne Lige prvakinj prikazale zelo spremenljive predstave. Proti madžarskemu Györu in norveškemu Vipersu so bile nemočne – na obeh tekmah so doživele visok poraz – na obračunu proti danskemu Odenseju jih je pokopala porazna igra v prvem polčasu, po zmagi nad turškim Kastamonujem in neodločenem izidu proti francoskemu Metzu, zmagi in remiju proti ruskemu CSKA-ju ter zmagi proti švedskemu Savehofu pa jim je uspelo ujeti šesto mesto po rednem delu in s tem dodatni obračun z Madžarkami za preboj v četrtfinale. Ljubljančanke so lep del posla opravile že v Tivoliju in si po zmagi s sedmimi goli prednosti tlakovale pot v četrtfinale. V madžarski prestolnici so kljub porazu nadzorovale tok dogodkov in se zanesljivo prebile med osem najboljših v Evropi. Sedaj čaka varovanke trenerke Natalije Derepasko zahteven zalogaj, saj se bodo udarile z aktualnimi prvakinjami. Na vročo strokovno klop se je prav pred tekmo z Norvežankami usedla Derepaskova, pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom pa so Ljubljančanke po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele nov poraz.