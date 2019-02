Krimovke v Romuniji pred novim evropskim izzivom

Romunke, pri katerih igrajo številne rokometašice, ki so v preteklosti nosile tudi Krimov dres, so na uvodni tekmi glavnega dela doživele najhujši poraz v svoji kratki evropski zgodovini. Madžarski Györi jih je namreč nadigral z rezultatom 36:27. Zaradi boljšega razmerja doseženih in prejetih zadetkov jih je na drugem mestu prehitel norveški Vipers. Tigrice tudi na prvem gostovanju ne bodo morale računati na poškodovaniAljo Koren in Natašo Ljepojo. Zaradi zaključka obveznosti na ukrajinski univerzi pa bo tokrat manjkala tudi krožna napadalka Olga Perederiy. Trener Uroš Bregar bo tako še več odgovornosti prenesel na Leo Krajnc in Nino Žabjek, ki sta v tej sezoni debitirali v Ligi prvakinj. "Pred naslednjo tekmo ima še Polona Barič nekaj težav s komolcem, Dora Krsnik pa si je poškodovala mečno mišico in je vprašljiva za sobotni nastop. Res je, da sta tudi pri Bukarešti poškodovani dve pomembni igralki v napadu, a še vedno gre za zelo močno zunanjo linijo z našimi nekdanjimi igralkami," pred novim evropskim izzivom pravi trener Ljubljančank Uroš Bregar.