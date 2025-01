Liga prvakinj je nazaj: Krimovke v Stožicah gostijo tekmice iz Budimpešte

Po klavrnih predstavah Krima se je novembra poslovil črnogorski trener Dragan Adžić, v slovensko prestolnico pa je prišel uveljavljeni Španec Ambros Martin. Nekdanji strateg mogočnega Györa in trenutni selektor Španije bo skušal ljubljansko krivuljo uspešnosti znova obrniti navzgor. Na Kanalu A in VOYO lahko od 17.45 spremljate, ali mu bo to uspelo.