Krimovke v tekmo leta brez Francozinje Pineau

Francozinja je za bolečinami v hrbtu tožila večji del sezone. Stanje se kljub prilagojenemu programu treningov ni izboljšalo, pregledi pa so pokazali, da bo morala 33-letna leva zunanja igralka pod nož. Operacijo diskus hernije L5-S1 je pred dnevi prestala v Parizu, zdaj sledi rehabilitacija, na parket pa naj bi se vrnila konec meseca marca. " Potrebno je poudariti, da je Allison že nekaj časa nastopila s hudimi bolečinami. Na vsak način je želela pomagati klubu in mi smo ji za njen doprinos hvaležni. Ko so bolečine postale prehude, je bila operacija edina rešitev. Želimo ji čimprejšnje okrevanje ," je o edini Francozinji v ekipi Krimovk dejal trener Dragan Adžić .

Prvo in drugo mesto v skupini oddano

Romunska Bukarešta in norveški Vipers Kristiansand sta si že pred zadnjim krogom zagotovila nastop v četrtfinalu. Prva je zbrala 22, drugi pa 21 točk. V izločilne boje za četrtfinale sta se že prebila danski Odense s 14 in madžarski Ferencvaros s 13 točkami, zadnja dva udeleženca pa bosta znana po tekmah zadnjega kroga, ki bo 11. in 12. februarja. V soboto bo tekma Brest - Vipers Kristiansand, dan kasneje pa Krim Mercator - Bukarešta, Bietigheim - Banik Most in Odense - Ferencvaros. Brest ima pred zadnjim krogom 12, Bietigheim in Krim Mercator po deset, Banik Most pa je brez točk.