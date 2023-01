Krimovke visoko poražene na Madžarskem

Rokometašice Krima Mercatorja so v 11. krogu lige prvakinj v gosteh izgubile proti Ferencvarosu s 26:37 (10:19). Prihodnjo nedeljo bodo izbranke Dragana Adžića gostile Banik Most.

Krimovke so se na Madžarsko odpravile z lepo popotnico dveh zaporednih zmag v tem tekmovanju, hkrati pa so bile opogumljene tudi že z igro na prvi medsebojni tekmi, ki so jo sicer po večinoma enakovrednem boju izgubile za dva zadetka. Toda tokrat so Madžarke že v prvem polčasu strle ljubljanski oreh, v drugem polčasu pa zlahka držale tekmice na varni razdalji.

icon-expand Krimovke so v Budimpešti doživele visok poraz FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančanke tako ostajajo pri osmih točkah in so spet padle na sedmo mesto v skupini A, ki ne zagotavlja napredovanja, Ferencvaros pa je po novem pri enajstih. Krim je za točko prehitel Brest z zmago pri odpisanem Baniku Mostu s 46:30. Do konca prvega dela bo Krim igral še proti Baniku in Bukarešti doma ter gostoval pri Kristiansandu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Krimovke so zadržano začele tekmo in hitro zaostale z 1:4 in 2:6, kmalu pa tudi z 2:8 in 4:10, pri čemer je Katrin Gitta Klujber dosegla štiri zadetke, Krim pa zadel le štiri od 12 strelov. Po dvominutni kazni Nini Žabjek so gostiteljice še povečale prednost, na 12:4 je v 17. minuti povedla Antje Angela Malestein, ki je bila takrat tudi pri štirih zadetkih. V nadaljevanju so domače igralke ves čas ohranjale varno razdaljo, na glavni odmor pa nesle devet zadetkov zaloge po golu Szandre Szöllosi-Zacsik. Na začetku drugega polčasa je Ferencvaros prvič na tekmi povedel za deset golov, takrat je bilo že jasno, da je Krim v želji po ugodnem razpletu pred misijo nemogoče, posebej ko je Emily Bölk razliko povečala na 12 v 38. minuti. Nadaljevanje je bilo zgolj formalnost, največja razlika pa je bila 13 golov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke