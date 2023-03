Krimovke z eno nogo že v četrtfinalu Lige prvakinj

Rokometašice Krima Mercatorja so prvo nalogo za uvrstitev v četrtfinale Lige prvakinj opravile z odliko. Na domačih tleh so bile od gostij iz Romunije (Rapid Bukarešta) boljše z rezultatom 29:24 (12:13). Najboljša igralka je postala Barbara Arenhart, vratarka domače ekipe. Povratna tekma bo prihodnjo nedeljo ob 16. uri v Bukarešti.

Krimovke, zmagovalke lige prvakinj v letih 2001 in 2003 in še trikratne finalistke, so proti Rapidu, novincu v tem tekmovanju, nalogo opravile dobro. Posebej v drugem polčasu so pokazale želeno igro, eno najbolj učinkovitih ekip v ligi prvakinj so tudi po zaslugi 18 obramb Barbare Arenhart pustile precej pod 30 zadetki, ter bodo na povratno tekmo lahko šle s previdnim optimizmom. Previdnim zato, ker je romunska zasedba v skupinskem delu doma oddala vsega točko. V primeru preboja v četrtfinale se bo Krim pomeril z znancem iz skupine, branilcem naslova Kristiansandom. Zaključni turnir četverice pa bo 3. in 4. junija v Budimpešti. Ljubljančanke so imele na uvodu tekme precej težav z obrambo gostij, ta jim namreč ni dovolila zadetka vse do sedme minute. Na drugi strani so Romunke takrat vodile s 3:1 in 4:1. Sledilo je nekaj boljših minut, v katerih sta Tjaša Stanko in Sanja Radosavljević ekipo približala na gol zaostanka. Toda nalet ni trajal dolgo. Rapid je po zapravljenih Krimovih napadih pobegnil na 8:4, nakar je Dragan Adžić vzel minuto odmora, toda po njej je Eliza Julia Buceschi gostje popeljala že do prednosti 9:4. Tjaša Stanko je po koncu povedala: "Vesela sem, da smo se znale vrniti po zaostanku. S tem smo mogoče pokazale naš karakter. Ključna je bila odločnost. Obramba je bila tudi dobra, ampak imamo še dele igre, ki jih lahko popravimo. Mislim pa, da smo sploh prva ekipa, ki jih je pustila pri tako nizkem številu golov. V Romunijo bomo šle z dobrimi občutki, ampak se zavedamo, da bo tam peklensko vzdušje v polni dvorani in pričakujemo težak boj."

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Domačinke so se z boljšo obrambo, nekaj strelov je ustavila tudi vratarka Barbara Arenhart, spet približale na dva zadetka, imele tudi igralko več in priložnost za 9:10, a so najprej zapravile svoj napad, naslednjega pa je vendarle za ta izid izkoristila Jovanka Radičević. Ista igralka je nato s sedemmetrovko v 26. minuti izid prvič na tekmi izenačila (10:10), skoraj poravnani pa sta šli ekipi tudi na glavni odmor. Domačinke so v 34. minuti prvič na tekmi povedle, ko je zadela Nataša Ljepoja za 16:15, imele nato še dve minuti igralko več, a tega niso izkoristile za pobeg na večjo prednost. Zato pa so pobegnile na 18:16 z golom Radosavljević malce pozneje ob izenačenih močeh na igrišču. V 32. minuti so gostiteljice prvič vodile za tri (20:17) po golu Darje Dmitrijeve, v teh trenutkih je svoje delo spet zelo dobro opravljala Arenhart v vratih Krima, Barbara Lazović pa je v 48. in 50. minuti poskrbela za štiri ter pet golov naskoka (23:18).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke