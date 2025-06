Krimovke vnovič s povabilom za rokometno elito

Pri EHF so razkrili, da so za novo sezono Lige prvakinj prejeli 19 prijav. Med deseterico ekip, ki že imajo mesto v skupinskem delu tekmovanja, so poleg Krima Mercatorja še francoski Metz, Nemški Ludwigsburg, madžarski Györi, črnogorska Budućnost, Norveški Storhamar, romunska CSM Bukarešta, ter Esbjerg in Odense iz Danske, ki ima kot najvišje uvrščena država na lestvici več sezonskega točkovanja edina pravico do dveh neposrednih mest.