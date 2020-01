Krimovke z visokim porazom v Romuniji začele drugi del lige prvakinj

Slovenske rokometne državne prvakinje so s porazom začele glavni del lige prvakinj. V tem jih ne čaka nič kaj lahko delo, saj so praktično vsi tekmeci - tokratni romunska Valcea - ter prihodnja Brest in Budućnost, favoriti proti slovenski ekipi. Ta je tekmo v Bukarešti sicer solidno začela, a so domače rokometašice že v prvem polčasu postavile trdne temelje poznejši zanesljivi zmagi. Valcea ima tako zdaj dve točki v skupini 2, toliko kot Krim.

Ekipi sta tekmo začeli precej živčno s kar nekaj izgubljenimi žogami in zapravljenimi napadi, a nekaj bolje so se odrezale slovenske predstavnice, ki so v šesti minuti vodile z 2:0. Po domači minuti odmora in izključitve Nataše Ljepoja pa je s tujkami močno okrepljena romunska ekipa prišla do preobrata in hitro povedla s 4:3, 5:3 in 6:3. Kot se je izkazalo, je Krim tako vodil le na začetku tekme. Korak je držal do izida 9:7, potem pa so gostiteljice, ki so v prvem delu tresle predvsem prek igralk, na katere je trener Uroš Bregar opozarjal pred tekmo (Španke in Ukrajinko Irino Glibko), naredile delni izid 5:0 in pobegnile na 13:7.