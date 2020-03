Krimovke za evropsko slovo z Budućnostjo

Izbranke Uroša Bregarja so na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni v Podgorici drago prodale svojo kožo in izgubile z 28:30, boj do zadnjega diha kljub bledi predstavi v Franciji napovedujejo tudi na sobotni tekmi v slovenski prestolnici.

"Naše zadnje gostovanje v Brestu ni bilo uspešno. Ne bomo se izgovarjali, da smo slabo predstavo prikazali zaradi dolge in naporne poti z avtobusom, na tej tekmi smo naredili enostavno preveč napak v napadu, pa tudi v obrambi smo igrali slabo. Izgubili smo več kot dvajset žog, kar je neslaven rekord, odkar vodim Krim,"je na četrtkovi novinarski konferenci uvodoma dejal Bregar.

"Na sobotni tekmi na Kodeljevem moramo popraviti slab vtis iz Bresta, hkrati pa dvigniti tudi našo obrambo na višjo raven. Pred domačimi gledalci moramo pokazati igro do zadnjega boja, v tem primeru sem prepričan, da bo tudi izid veliko boljši," je še dodal Bregar.

Nina Zulić: Naredile bomo vse, da popravimo naš bled vtis iz Bresta

"V Brestu nismo bile na pričakovani ravni v obrambi in napadu. V prvih petnajstih minutah smo se držale in bile povsem enakovredne, nato pa povsem popustile, vse naše slabosti pa so izjemno kakovostne domače igralke znale izkoristiti sebi v prid," je uvodoma dejala Alja Varagićin dodala: "Na sobotni tekmi proti Budućnosti se bomo potrudile po svojih najboljših močeh. Povabila bi gledalce, da nas podprejo na naši zadnji tekmi na mednarodni sceni, na kateri bomo dale vse od sebe."

"Na zadnji evropski tekmi bomo naredile vse, da popravimo naš bled vtis iz Bresta. Na tekmice iz Podgorice se temeljito pripravljamo in upam na našo najboljšo predstavo," je dodala Nina Zulić.

Črnogorke so bile v minulem krogu povsem enakovredne imenitnim tekmicam iz Györa, na koncu pa so tesno izgubile s 27:28. Pri Budućnosti igrajo številne kakovostne igralke, najbolj nevarne pa so Milena Raičević, Djurdjina Jauković, Jovanka Radičević, Tatjana Brnovićin Slovenka Barbara Lazović. Krimovke s pomlajeno zasedbo v tej sezoni niso bile kos svojim mednarodnim tekmicam. V skupinskem delu tekmovanja so se uvrstile na tretje mesto za madžarskim Györom in švedskim Sävehofom ter pred češkim Banikom iz Mosta, v drugem delu tekmovanja pa je pred zadnjim krogom na petem mestu. Pred zadnjim krogom drugega dela vodi Györ s 17 točkami, Brest jih je zbral 15, Budućnost 10, Valcea sedem, Krim tri, Sävehof pa dve.