Krimovke za prvo zmago v sezoni podrle klubski rekord

Ljubljančanke so v Chomutovu, ki je le streljaj oddaljen od Mosta, osvojile prvi par točk v tej sezoni v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi serijskih slovenskih prvakinj Dragana Adžića so temelje za zmago postavile v prvi polovici tekme, ko so si priigrale devet golov prednosti, nato pa z rutinsko predstavo in brez stresnih trenutkov pripeljale tekmo do srečnega konca.

Z Banikom Mostom so se sicer Krimovke srečale le dvakrat, obakrat v sezoni 2019/20. Čehinje so takrat sploh prvič nastopale v ligi prvakinj in prav nad Ljubljančankami zabeležile svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Na Kodeljevem so zmagale z 31:29. Tokrat je bilo vse v znaku razigranih serijskih slovenskih prvakinj. Z izvrstno ekipno predstavo so rokometašice v sivo-modrih dresih tretjič v zgodovini ljubljanskega kluba na eni tekmi elitnega evropskega tekmovanja dosegle preko 40 zadetkov. Tokrat so se ustavile pri 42, kar je največ v bogati zgodovini kluba. "Srečen sem, da smo dosegli prvo zmago, hkrati pa je nekaj rokometašic doseglo svoje prve evropske zadetke v dresu Krima Mercatorja. Na tekmi nam je uspelo tisto, kar smo si želeli. Ostali smo zdravi. Domači tekmi proti Izoli in Litiji, ki smo ju odigrali med tednom, sta se pokazali kot koristni. Želim si, da tudi v nadaljevanju sezone preko državnega prvenstva gradimo našo formo. Zdaj je čas, da se osredotočimo na tekmo proti ekipi FTC-Rail Cargo Hungaria," je za uradno klubsko spletno stran po premierni evropski zmagi sezone dejal trener Dragan Adžić. "Po dveh porazih je zagotovo zahtevno igrati, predvsem takrat, ko veš, da si favorit. A bile smo osredotočene, dale smo vse od sebe in končni rezultat je realen," je dodala kapetanka Barbara Lazović. "Vedele smo, da bodo Čehinje igrale hitro, mi pa smo si želele zmage in dveh točk. Dobro smo se pripravile in mislim, da smo dokazale, da smo boljše. Zelo sem vesela in ponosna na ekipo," pa se tekme na Češkem "spominja" Tjaša Stanko.



Naslednja evropska tekma Krimovke čaka pred domačimi navijači. V nedeljo bo v Ljubljani gostoval madžarski FTC-Rail Cargo Hungaria.