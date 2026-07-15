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Krimovke začele projekt Lige prvakinj: uvodni del priprav 'kri in solze'

Ljubljana, 15. 07. 2026 11.53 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim Mercator

Z uradnim nagovorom vodilnih v klubu Krim Mercator in pozdravnem sporočilu noveg trenerja Danca Rasmusa Rygaarda Poulsena so se uradno začele priprave ljubljanskih rokometašic za naslednjo evropsko sezono. Krimovke bodo v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krimovke bodo tudi v sezoni 2026/27 nastopale v EHF Ligi prvakinj. Evropska rokometna zveza. Ljubljanski klub ima, kot eden od zgolj desetih klubov, zagotovljeno mesto med 16 najboljšimi ekipami stare celine.

Rasmus Rygaard Poulsen
Rasmus Rygaard Poulsen
FOTO: RK Krim Mercator

Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi – tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Neprekinjena prisotnost med evropsko elito že več kot tri desetletja potrjuje stabilnost, tradicijo in ugled kluba v mednarodnem rokometnem prostoru.

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V sezoni 2026/27 bo tekmovalni sistem EHF Lige prvakinj ostal nespremenjen. Skupinski del tekmovanja bo sestavljalo 16 ekip, razdeljenih v dve skupini po osem ekip. Nova sezona se bo pričela že prvi septembrski konec tedna, 5. oz. 6. septembra 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Krimovk, so si neposredno mesto v EHF Ligi prvakinj v prihajajoči sezoni zagotovili še aktualni evropski prvak Metz (Francija), Podravka (Hrvaška), Esbjerg (Danska), Brest (Francija), Blomberg-Lippe (Nemčija), Györi (Madžarska), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Norveška) in Gloria Bistrita (Romunija).

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Za preostalih šest mest v tekmovanju pa kandidirajo Odense, Nykobing (oba Danska), Borussia Dortmund (Nemčija), FTC (Madžarska), Sola, Molde (oba Norveška) in CSM Bucuresti (Romunija).

Razlagalnik

Evropska rokometna zveza, s sedežem na Dunaju, je krovna organizacija za rokomet v Evropi. Ustanovljena je bila leta 1991 in je odgovorna za organizacijo najpomembnejših tekmovanj, kot so evropska prvenstva in Liga prvakinj, ter za razvoj in promocijo rokometa na celini. EHF določa pravila tekmovanj, skrbi za sodniške standarde in usmerja razvoj klubske ter reprezentančne ravni športa.

Krim Mercator uživa ugled zaradi svoje izjemne kontinuitete in dolgoletne prisotnosti v vrhu evropskega rokometa. Klub je v svoji zgodovini dvakrat osvojil naslov evropskih prvakinj (v sezonah 2000/01 in 2002/03), kar ga je utrdilo kot enega najuspešnejših in najbolj prepoznavnih ženskih rokometnih kolektivov v Evropi. Njegova 32-letna neprekinjena prisotnost v Ligi prvakinj je dokaz vrhunske organiziranosti in sposobnosti prilagajanja na nenehne spremembe v evropski konkurenci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
rokomet liga prvakinj krim
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