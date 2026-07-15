Krimovke začele projekt Lige prvakinj: uvodni del priprav 'kri in solze'

icon-chevron-right 1 16 icon-chevron-right Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator

Krim Mercator RK Krim Mercator































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Krimovke bodo tudi v sezoni 2026/27 nastopale v EHF Ligi prvakinj. Evropska rokometna zveza. Ljubljanski klub ima, kot eden od zgolj desetih klubov, zagotovljeno mesto med 16 najboljšimi ekipami stare celine.

Rasmus Rygaard Poulsen FOTO: RK Krim Mercator

Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zapored, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi – tako v ženski kot tudi moški konkurenci. Neprekinjena prisotnost med evropsko elito že več kot tri desetletja potrjuje stabilnost, tradicijo in ugled kluba v mednarodnem rokometnem prostoru.

V sezoni 2026/27 bo tekmovalni sistem EHF Lige prvakinj ostal nespremenjen. Skupinski del tekmovanja bo sestavljalo 16 ekip, razdeljenih v dve skupini po osem ekip. Nova sezona se bo pričela že prvi septembrski konec tedna, 5. oz. 6. septembra 2026.

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Poleg Krimovk, so si neposredno mesto v EHF Ligi prvakinj v prihajajoči sezoni zagotovili še aktualni evropski prvak Metz (Francija), Podravka (Hrvaška), Esbjerg (Danska), Brest (Francija), Blomberg-Lippe (Nemčija), Györi (Madžarska), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Norveška) in Gloria Bistrita (Romunija).

Za preostalih šest mest v tekmovanju pa kandidirajo Odense, Nykobing (oba Danska), Borussia Dortmund (Nemčija), FTC (Madžarska), Sola, Molde (oba Norveška) in CSM Bucuresti (Romunija).