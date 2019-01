Krimovke začenjajo boje z najožjo evropsko elito: 'Ponosne, da smo tu'

Začenja se torej glavni del evropske Lige prvakinj, Ljubljančanke ga odpirajo s tremi točkami s prvega dela tekmovanja. Ljubljanske rokometašice so se proti Vipersu, prvemu tekmecu v nadaljevanju Lige prvakinj, v svoji dolgoletni evropski zgodovini pomerile le dvakrat. V pokalu pokalnih zmagovalk so 20. februarja 2016 na domačem terenu minimalno zmago ujele norveške rokometašice (29:27), teden dni kasneje pa so serijske slovenske prvakinje na Kodeljevem pokazale drugačen obraz in se v polfinale uvrstile po zmagi s 30:20. Norveški prvak je v drugi del evropskega tekmovanja prinesel štiri točke, ki jih je dosegel z zmagama proti madžarskemu FTC-ju (35:27) in na gostovanju pri romunski Bukarešti (31:26). Na tretjem mestu imajo le točko prednosti pred našimi rokometašicami, ki so pred začetkom glavnega dela na mestu, ki prinaša napredovanje med osem najboljših evropskih ekip.

"Igralke smo ponosne, da lahko spet igramo med dvanajstimi najboljšimi ekipami v Evropi. To ni samoumevno glede na mladost ekipe. Gremo pogumno v tekmo. Vsako tekmo lahko odigramo sproščeno, vsekakor pa jih moramo odigrati z glavo. Uspeh nam na ta način ne bo izostal," pred začetkom drugega dela Lige prvakinj pravi kapetanka Krima Miša Marinček. "V imenu kluba bi rada poudarila, da smo neizmerno ponosni na vse, kar je bilo storjeno v prvem delu Lige prvakinj. Dejstvo je, da dekleta in strokovna ekipa ne delujejo v najbolj idealnih pogojih, ob konkurenci klubov, ki so s finančnega in organizacijskega vidika na veliko višjem nivoju, a so jih vseeno pustili za seboj. Premalokrat se ustavimo in priznamo, da je narejenega veliko in smo ponosni na uvrstitev med najboljših dvanajst klubov v Evropi. Verjamem, da se bodo ob takšnih rezultatih časi za nas izboljšali. Dekleta in trenerji, ki ob finančno ne najbolj rožnatih časih v vsakem trenutku dajo vse od sebe, si to neizmerno zaslužijo. Niti v enem trenutku se, niti v državnem prvenstvu, niti na pripravljalnih tekmah, ni dalo začutiti, da se ne trudijo. Zato se vsem zahvaljujem in verjamem, da jim bodo tri točke iz prvega dela dale elana, da bomo tudi v glavnem delu prikazali pravi obraz in dosegli nova presenečenja," je izčrpna za uradno spletno stran kluba Deja Doler Ivanović, članica IO Krima Mercatorja.