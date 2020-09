Krimovke zaradi koronavirusa v karanteni

Krimovke so bile po protokolu evropske rokometne sezone 2020/21 pred odhodom v Rusijo že testirane. Vsi testi so bili negativni. Na poti nazaj v Slovenijo pa je bil en test pozitiven. Ekipa je zaradi stika z okuženo osebo že v odrejeni 10-dnevni karanteni, prekinjen je trenažni proces, prav tako bo prestavljena sobotna tekma Lige prvakinj proti danskemu Esbjergu. "Vedeli smo, da možnost takšnega razpleta v obdobju pandemije obstaja, a si tega, jasno, nikakor nismo želeli. SIla neprijetno je, da se nam je to zgodilo ravno v času, ko smo v naletu in kažemo zares dobre igre ter povzročamo obilico težav nekajkrat bogatejšim klubom. Naša delegacija je bila v Rusiji, ki je na seznamu rdečih držav, izpostavljena najvišji stopnji tveganja. Nihče ne ve, v kakšnem stanju bo ekipa po 10-dnevni karanteni, brez pravega trenažnega procesa, vsekakor pa brez kolektivne vadbe in treninga z žogo. V teh trenutkih bi si še toliko bolj želeli, da bi se tekmovanje odvijalo v obliki turnirjev, na katerih bi precej bolje in bolj zanesljivo zagotovili varnost nastopajočih ter nemoteno izvedbo dvobojev,"je za uradno klubsko spletno stran dejala športna direktorica RK Krim Mercator Deja Ivanović.