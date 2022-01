Krimovke že pogledujejo k naslednji sezoni: Rosiakova nova udarna moč na levi strani

Ena od nosilk igre poljske reprezentance, ki je znana predvsem kot odlična strelka z razdalje, je rokometno pot začela v domačem Plocku, Evropi pa se je predstavila v sezoni 2016/17, ko je zaigrala v dresu Lublina. Tam je ostala pet sezon, dosegla 58 zadetkov in osvojila več poljskih lovorik. V tej sezoni igra za francoski Besancon, ki tekmuje v ligi EHF.

Aleksandra Rosiak je na minulem svetovnem prvenstvu v Španiji dosegla 22 zadetkov in bila na tekmah proti Srbiji, Rusiji in Črni gori najboljša strelka svoje reprezentance, za katero je skupaj z mlajšimi selekcijami odigrala že preko 80 tekem. Nastopila je tudi na dveh evropskih prvenstvih – leta 2018 in 2020.