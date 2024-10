Krimovke na odmor odhajajo z minimalnim zaostankom (11:12)*

Dosedanje tri tekme so Krimovke opravile z odliko. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so v tretjem krogu v Romuniji premagale še Glorio Bistrito s 35:30.

Sledil je reprezentančni premor, vendar je črnogorski trener na klopi ljubljanske ekipe Dragan Adžić povedal, da ta ni zmotil zmagovitega ritma.