Krimovke želijo v Romuniji prekiniti negativni niz

Krimovke so 11. januarja v prejšnjem krogu izgubile domačo tekmo proti Ferencvarosu z 22:27. Klonile so petič zaporedoma in so na lestvici s štirimi zmagami iz uvodnega dela pri osmih točkah na četrtem mestu. Takoj za njimi so pete njihove naslednje romunske tekmice, ki imajo prav tako štiri zmage in pet porazov.

"V Romunijo potujemo z željo, da osvojimo točki, ampak to je liga prvakinj in zmage niso samoumevne. Vsak lahko premaga vsakogar. Da bomo uspešni, pa bomo morali igrati hitro. In to tako v obrambi kot tudi v protinapadu. Pričakujem tudi več protinapadov, kot v zadnjem obdobju," je povedal glavni trener Ljubljančank Ambros Martin.

Z ekipo iz Bukarešte so Ljubljančanke prvo tekmo v sezoni 2024/25 odigrale 11. oktobra v Stožicah in zmagale z 31:29 (19:15). Pred tem so igralke Krima premagala hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danski Nyköbing in norveški Storhamar.

A poraz proti zasedbi iz Romunije je bil uvod v serijo porazov, ki je privedla tudi do zamenjave trenerja. Španski strokovnjak Martin je pred mesecem dni zamenjal črnogorskega trenerja Dragana Adžića, a mu ni uspelo preobrnili niza porazov, prvič v novi sredini je izgubil dvoboj proti Ferencvarosu.

"Proti Bukarešti nas čaka 'revanša' in res si želimo, da bi nam uspelo. Dobro smo se pripravili, ampak romunska ekipa je že na prvi tekmi v Ljubljani pokazala, da je trd tekmec," je dodal Martin.