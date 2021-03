Krimovke v dramatični končnici ostale praznih rok

Rokometašice Krima Mercatorja so imele lepo priložnost, da se uvrstijo v četrtfinale Lige prvakinj. Na povratnem srečanju osmine finala so gostovale pri moskovskem CSKA-ju in izgubile za šest golov. V Stožicah so zmagale za pet golov, na prvi tekmi v Ljubljani je bil izid 25:20. Ljubljanskim rokometašicam je v seštevku obeh tekem elitnega tekmovanja tako zmanjkal le gol, pa bi se veselile nadaljevanja evropske sezone.

Potem ko so zablestele na domači tekmi in si predvsem po zaslugi srbske vratarke Jovane Risović, ki je ubranila kar 25 strelov, priborile velikih pet golov naskoka, so danes zdržale do zadnjih minut povratne tekme v Moskvi. Nazadnje so bile prekratke za en gol, saj bil bil zaradi več doseženih golov v gosteh dovolj tudi poraz s petimi zadetki.

Začetek je bil dober, Moskovčanke so domačim sicer pobegnile, a ne za toliko, da bi bilo že v prvem polčasu nevarno za napredovanje. Krimovke so imele vmes eno slabše obdobje, ko so v 17. minuti domače prvič prišle do izenačenja skupnega izida (10:5), toda goli Samare Da Silve, Nataše Ljepoje in Matee Pletikosić so poskrbeli, da so bile krimovke kmalu spet v "zelenem" (13:10), tudi polčas so izgubljale za tri, kar je bilo še dovolj.

Tudi nadaljevanje je bilo spodbudno. Da Silva in Branka Konatar sta s hitrima zadetkoma poskrbeli, da se je gostujoča ekipa že povsem približala in zaostajala le za en gol. Toda to je bil šele začetek drugega polčasa in pozneje so Moskovčanke počasi, a zanesljivo povečevale naskok. Risovićeva je tudi danes branila dobro, a ni imela tako vrhunskega dne kot na domači tekmi. Nov udarec pa so gostje doživele v 46. minuti, ko je Oceane Sercien Ugolin dobila rdeč karton.

V 48. minuti so Moskovčanke prvič na tekmi seštevek obeh tekem dvignile do zanje ugodnega razpleta (21:15), pri 23:16 po še enem golu Darje Dmitrijeve pa so pri gostih zazvonili alarmi. Trener Uroš Bregar je skušal svoje igralke umiriti z minuto odmora, kar mu je delno tudi uspelo. Da Silva je Ljubljančanke nato z dvema zadetkoma do zadnje minute spet pripeljala v položaj, ko bi naslednji zadetek pomenil skupno slavje (21:27). A Moskovčanke so imele zadnji napad, ga spretno razvlekle in niso dovolile Krimovkam še ene priložnosti, končnih 27:21 pa je bilo nato dovolj za četrtfinale. Pri gostjah je sedem golov dosegla Pletikosićeva, šest pa Da Silva. Pri domačih pa je bila najboljša strelka Dmitrijeva s sedmimi.