Deja Ivanović: Vrnitev navijačev v Stožice je nekaj, kar nas še posebej veseli

Po porazu na Švedskem proti Sävehofu (28:29) bodo izbranke Uroša Bregarja gostile eno najboljših ekip zadnjih let, madžarski Györ. Krim Mercator, ki si želi ob 20-letnici prvega evropskega naslova znova poseči med najboljše, ima pred sabo torej novo težko nalogo, saj je Györ zmagovalec Lige prvakinj v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019, v letih 2009, 2012 in 2016 je bil finalist, v prejšnji sezoni pa je bil tretji. V uvodnem krogu so Madžarke s 35:29 ugnale branilca naslova Vipers Kristiansand, pri čemer je s sedmimi goli izstopala Viktoria Lukacs. "K nam prihaja res kakovostna ekipa. Naša prva naloga bo, da ponovimo obrambo iz prvih 15 minut s prve tekme, ki je bila res dobra, da poskusimo zdržati dlje na višji ravni, da poskušamo ustaviti zunanji igralki Veronico Kristiansen in Stine Oftedal ter tudi levoroko Korejko Eun Hee Ryu. Tako nas zagotovo čaka precej dela v obrambi, medtem ko moramo biti v napadu precej bolj razigrani, saj smo na Švedskem v tem delu igrali zelo slabo," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Bregar in poudaril, da je bilo pet doseženih zadetkov z razdalje odločno premalo. Dodal je, da imajo nekaj zdravstvenih težav, a naj bi bile vse igralke nared do tekme, na kateri bodo poskušali odpraviti napake iz uvoda sezone. "Mogoče je Györ favorit, toda mi moramo pokazati in dokazati, kaj je naš cilj," je odločen Krimov strateg. Kljub porazu na Švedskem meni, da gre zgodba vseeno v pravo smer. "Na gostovanju pri Sävehofu je bila ekipa prvič v sezoni popolna. Toda to ni opravičilo, saj smo tudi v pripravah brez določenih igralk dobro igrali. Vsi smo se 'stresli' po tem porazu, škoda, da se je to moralo zgoditi. Gre pa na treningih v pravo smer in želim si, da bi stroj čim prej stekel tako, kot mora," je še dejal Bregar.

Sobotno tekmo, na kateri bodo lahko tudi gledalci ob pogojih PCT (možno bo tudi testiranje pred dvorano za 10 evrov), bosta sodila Hrvata Dalibor Jurinović in Marko Mrvica. Se je pa Krim pridružil tudi kampanji za otroke, ki so zboleli za rakom, tako da bo septembra ljubljanski kolektiv obarvan v zlato. "Veselimo se vrnitve navijačev. Verjetno je to najlepša stvar v napovedi domače premiere v Stožicah. Obeta se pravi rokometni spektakel, v goste namreč prihaja ena najboljših ekip v Evropi v zadnjih letih. A mi se vnaprej ne predajamo in ob pomoči navijačev si obetamo pozitiven rezultat," sporoča direktorica kluba Deja Ivanović, zavedajoč se, da Krim Madžark v zgodovini še ni premagal. "Morda je napočil čas, da se prekine ta črn niz. Edina dva remija proti Györu smo beležili pred dvajsetimi leti, v tisti naši šampionski sezoni. Naj se zadeva ponovi. Ne bi imeli nič proti," upa prva operativka ljubljanskega kolektiva.