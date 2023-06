Krimovki najboljši posameznici prvenstva, prva strelka Nastja Ferenc

Individualne nagrade najboljšim posameznicam pretekle sezone v 1. ženski rokometni ligi so romale v Ljubljano in Velenje. Osvojile so jih Daria Dmitrieva, Barbara Arenhart in Nastja Ferenc.

Naziv najboljše igralke sezone je, po izboru predstavnikov klubov šel v roke 27-letne Darie Dmitrieve. Srednja zunanja rokometašica je zasedbo Krima Mercatorja vodila do popolnega rezultatskega izkupička skozi vso sezono in novega naslova državnih prvakinj. Čeprav je nastopila na samo 13 prvenstvenih tekmah, je s 47 zadetki in odlično organizacijo igre Ljubljančank prepričala tekmece, da so jo nagradili s prestižnim naslovom.

V vrstah prvakinj iz prestolnice je navduševala tudi Barbara Arenhart, ki je prejela nagradno najboljše vratarke sezone. Nekdanja svetovna prvakinja v dresu Brazilije je v povprečju zbrala 11,5 obrambe na tekmo in poveljevala najuspešnejši obrambi državnega prvenstva.



Kraljica strelk je v dresu Velenja postala Nastja Ferenc, ki je v rednem delu in končnici skupno zabila 175 zadetkov in s tem ugnala najboljšo strelko pretekle sezone, Mineo Kolenko. Krilna rokometašica je svojo formo skozi sezono dvigovala, najboljšo strelsko predstavo pa je uprizorila v četrtem krogu končnice za razvrstitev od 5. do 8. mesta, ko je tekmicam iz Izole zabila kar 18 golov.