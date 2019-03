Krimovke brez težav do nove pokalne lovorike, v finalu padle Koprčanke

Ljubljančanke so se v soboto uvrstile v finale pokala Slovenije, potem ko so v prvem polfinalu ugnale Velenje s 46:20 (23:7). Drugi polfinale je bil bolj izenačen, Krka je po dveh podaljških ugnala Ž.U.R.D. Koper s 30:29 (12:10, 24:24, 25:25).

Krimovke so že takoj na začetku finalne tekme pobegnile s tremi zaporednimi zadetki in se niso več ozirale nazaj. Prednost je kmalu narasla na 11 zadetkov, na odmor pa so tekmice odšle z desetimi goli zaostanka. Tudi v drugem polčasu je prednost rasla, Novomeščank pa so poraz ublažile med 41. in 46. minuto, ko so dosegle šest zaporednih zadetkov. Po minuti odmora, ki jo je zahteval trener Uroš Bregar, je Krim tekmo sklenil z delnim izidom 7:2. Za najboljšo posameznico zaključnega turnirja so izbrali Tjašo Stankoiz Krima Mercatorja, njena soigralka Tamara Mavsar je osvojila naslov najboljše strelke z 21 zadetki, naziv najboljše vratarke pa je pripadel Koprčanki Dariji Zečević.

"To je še druga izmed treh lovorik, ki smo si jih v letošnji sezoni zadali, zato sem zelo vesela. Nekaj padcev v igri je sicer bilo, ampak kljub temu smo lahko zadovoljni in verjamem, da se bomo danes še malo poveselili,"je finale ocenila Tjaša Stanko.

Za krimovke je bila današnja pokalna zmaga že 26. v tem tekmovanju od osamosvojitve; le dvakrat so ostale praznih rok, v letih 1992 in 1998 so smetano pobrale njihove mestne tekmice iz Olimpije. V tekmi za tretje mesto pa je koprska zasedba premagala Velenjčanke s 26:23 (9:12). Rokometašice iz Velenja so v prvem polčasu imele tri gole prednosti. Primorke so v drugi polčas krenile bolj pogumno in ujele Velenjčanke pri 20:20. Do 23. zadetka sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, potem pa so igrale le še Koprčanke, ki so dosegle zadnje tri gole na tekmi in se lahko razveselile bronaste medalje.