Kristiansand brani, vsi drugi napadajo

Rokometašice norveškega Kristiansanda so v zadnjih treh letih nanizale verižne zmage v ligi prvakinj, v sezoni 2023/24 pa so prav tako glavne pretendentke za končno zmago v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. V novo mednarodno sezono ambiciozno stopajo tudi igralke Krima Mercatorja, njihov cilj je uvrstitev na zaključni turnir v Budimpešti.

icon-expand Elizabeth Omoregie FOTO: Damjan Žibert

Poleg imenitne norveške zasedbe imajo največ možnosti za osvojitev prestižne lovorike na stari celini še igralke madžarskega Györa in Ferencvarosa, danskega Odenseja, Ikasta in Esbjerga ter francoskega Metza. Na največji rokometni klubski sceni bodo poleg Krimovk, kot poroča STA, igrale še dve najbolj izpostavljeni slovenski rokometašici v zadnjih letih. Prva dama slovenskega rokometa Ana Gros je članica slovite ekipe iz Györa, zmagovalke lige prvakinj v letih v letih 2013, 2014, 2017, 2018 in 2019, za Bukarešto pa že vrsto let igra Elizabeth Omoregie. V skupini A bodo nastopali madžarski Györ, romunska Bukarešta, švedski Sävehof, francoski Brest, danski Odense, črnogorska Budućnost, nemški Bietigheim in madžarski Schäffler, v skupini B pa danska Esbjerg in Ikast, francoski Metz, norveški Vipers Kristiansand, romunski Rapid iz Bukarešte, madžarski Ferencvaros, Krim Mercator in poljski Zaglebie Lubin.

icon-expand Kristiansand (v belem dresu) brani laskavo lovoriko. FOTO: Damjan Žibert

Tekmovalni sistem v primerjavi z minulo sezono ostaja nespremenjen. V skupinskem delu tekmovanja bo v skupinah A in B nastopalo po osem ekip. Po dve najboljši iz obeh skupin si bosta izborili nastop v četrtfinalu, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo tekme za uvrstitev med najboljših osem. Najboljše štiri ekipe iz četrtfinalnih obračunov se bodo nato prebile na zaključni turnir, ki bo 1. in 2. junija prihodnje leto v sloviti rokometni dvorani MVM Dome v Budimpešti.

Na večni lestvici zmagovalk so igralke Spartaka iz Kijeva, ki so v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja kar 13-krat zmagale v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je zmagal osemkrat, Györ petkrat, Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter Vipers Kristiansand pa po trikrat. Dvakrat so Evropo pokorile tudi krimovke, prvič v sezoni 2000/01, drugič pa v sezoni 2002/03.

Krimovke bodo svoje popotovanje v ligi prvakinj začele v soboto, ko bodo gostovala na Poljskem. Drugi pari uvodnega kroga v skupini A so Brest - Györ, Budućnost - Bietigheim, Bukarešta - Odense in Schäffler - Sävehof, skupine B pa Esbjerg - Rapid Bukarešta, Ikast - Kristiansanda in Ferencvaros - Metz.

icon-expand Dragan Adžić s svojimi varovankami. FOTO: RK Krim Mercator