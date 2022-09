Kristiansand odnesel točke iz Stožic

Rokometašice Krima Mercatorja so izgubile tudi drugo tekmo nove sezone v Ligi prvakinj. Po tem, ko so v prvem krogu po hudi borbi poražene zapustile gostovanje v Budimpešti, so morale tokrat priznati premoč še tekmicam iz norveškega Kristiansanda, ki so v zadnjih dveh sezonah zmagovale v tem najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini.

Kot na na vseh tekmah v lanski sezoni, ko je Krim s Kristiansandom izgubil kar štirikrat, so tudi tokrat slavile Skandinavke, pa čeprav so klub zapustile zvezdnice Nora Mörk in Heidi Loke, Švedinja Isabelle Gullden in Madžarka Zsuzsanna Tomori, a so slednje uspešno nadomestile Rusinja Ana Vjahireva, Francozinja Oceane Sercien-Ugolin, zadnji dve leti igralka Krima, ter Švedinja Jamino Roberts.