Krimovke na Norveškem lovijo čudež proti aktualnim prvakinjam

Rokometašice Kristiansanda so na prvi tekmi v Stožicah pokazale, zakaj so aktualne zmagovalke Lige prvakinj.

Kot je poudarila trenerka Nataša Derepasko, se v športu čudeži radi dogajajo, predvsem pa Ljubljančanke znajo odigrati bolje, kot so v nedeljo. Zavedajo se, da je v športu vse mogoče, zato jim pred odločilno tekmo za preboj na zaključni turnir najelitnejšega evropskega tekmovanja motivacije ne manjka.

"Vemo, da je v športu vse mogoče. Igralke še nismo dvignile bele zastave, zato bomo zaostanek napadale. Če celotna ekipa verjame v preobrat, je ta mogoč," je pred dnevi povedala Alja Varagić.

Danes bo sicer še povratni četrtfinalni obračun med Györom in Brestom, prva tekma se je končala z 21:21, v nedeljo pa bo odločen še dvoboj Esbjerga in Bukarešte. Danke so v Romuniji zmagale s 26:25. Na zaključnem turnirju je že Metz, ki se je med štiri prebil brez boja po izključitvi ruskega Rostov-Dona.