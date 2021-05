Kristiansandu liga prvakinj, Grosova ostala brez naslova

V finalu so Norvežanke silovito začele in povedle z 8:3, toda sledil je protiudarec Francozinj, ki so v 15. minuti izid izenačile na 9:9, ko je zadela Đurđina Jauković. Po izidu 11:11 pa so Skandinavke z delnim izidom 7:1 spet pošteno pobegnile, na glavni odmor pa so nesle širi zadetke prednosti. V drugem polčasu je bilo vse bolj ali manj po željah Norvežank, ki so bile ves čas v zanesljivi prednosti, vodile so tudi za sedem golov in na koncu prišle do velike zmage.

Pri zmagovalkah je bila nerešljiva uganka za tekmiceHenny Ella Reistad, ki je dosegla 12 zadetkov, šest jih je dodala Jana Knedlikova, po štiri pa Emilie Hegh Arntzen inHeidi Loeke. Pri poraženkah je znova izstopala 30-letna Velenjčanka Ana Gros. Najboljša igralka francoskega prvenstva in bodoča članica moskovskega CSKA je dosegla osem golov iz 12 poskusov. Od preostalih igralk je bila v napadu še najbolj nevarnaIsabelle Gulldens petimi goli.

Norvežanke, ki so v sezoni 2018/19 osvojile tretje mesto v tem tekmovanju, so prišle do svojega prvega evropskega naslova. Teh ima sicer največ v nekdanjem pokalu prvakinj in zdajšnji ligi prvakinj Spartak iz Kijeva, ki je 13-krat slavil v elitnem ženskem klubskem tekmovanju. Avstrijski Hypo Niederösterreich je dosegel osem zmag, Györ pet, srbski Radnički iz Beograda ter danska Viborg in Slagelse pa po trikrat. Dve zmagi v tem tekmovanju ima ljubljanski Krim, najboljši je bil v letih 2001 in 2003.

Od leta 2014, ko Evropska rokometna zveza (EHF) prireja zaključne turnirje, je bila daleč najbolj uspešna ekipa iz Györa, ki je v Budimpešti slavila v letih 2014, 2017, 2018 in 2019. Letos je bila tretja, potem ko je v malem finalu z 32:21 odpravila CSKA Moskvo. Boj v malem finalu pa je bil hitro odločen, saj so Madžarke že prvi polčas dobile z 18:8. Na koncu je bila najboljša strelka Stine Oftedal s sedmimi zadetki,Veronica Kristiansen jih je dodala šest. Pri poraženkah je Jelena Mihajličenko zadela štirikrat.

Francoski Brest je v sobotnem polfinalu Györ izločil šele po izvajanju sedemmetrovk s 27:25 (23:23, 20:20, 11:8), norveški Kristiansand pa je bil v drugem polfinalu boljši od ruskega CSKA iz Moskve s 33:30 (18:12).

Izidi:

sobota, 29. maj, polfinale:

Brest - Györ 27:25 (23:23, 20:20, 11:8) - po izvajanju 7-metrovk

(Ana Gros devet golov za Brest)

Vipers Kristiansand- CSKA Moskva 33:30 (18:12)

Nedelja, 30. maj:

Tekma za 3. mesto:

Györ- CSKA Moskva 32:21(18:8)

Finale:

Brest - Vipers Kristiansand 28:34(14:18)