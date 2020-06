Čeh navdušen po novem rekordu: Dolgi meti se pač zgodijo

"Na začetku sezone se še nisem zavedal, kakšne izide dosegam. Sedaj to že bolj čutim. Na treningih mi gre dobro in tekme to dokazujejo. Že takoj na začetku današnjega nastopa sem imel zelo dober met, že po izmetu sem to čutil kot vedno. Potem pa sem imel še dva boljša. Ne vem, kjer so moje meje, bomo videli, kaj bo to prineslo čez nekaj let," je STA navajal Kristjana Čeha.

"V sanjah nisem mogel pričakovati takih izidov, kot jih sedaj nizam. Lahko sem ponosen nanje in na vso svojo ekipo. Vendar mislim, da so meti okrog 64 in 65 metrov moji realni cilji letos. Dolgi meti se pač zgodijo. Veter mi je malo tudi danes pomagal in izkoristil sem dobre razmere,"je ostal skromen Čeh.

Ta je izboljšal tudi 44 let star evropski rekord za mlajše člane do 23 let; 68,60 m je Nemec Wolfgang Schmidtvrgel 21. maja 1976. Ptujčan je s tem znova presegel normo za olimpijske igre v Tokiu naslednje leto (66 m), ki pa v tej sezoni po odločitvi svetovne atletike ne veljajo.

Gledalci spet na tribunah

Navdušila je tudi lanska mladinska evropska prvakinja Klara Lukan(Mass), ki je na 3000 m (9:02,19) izboljšala mlajši članski slovenski rekord (9:02,91) tokrat odsotne partnerice na treningih Maruše Mišmaš Zrimšek iz leta 2015.

Po uvodni tekmi lige v Slovenski Bistrici brez gledalcev in mednarodne konkurence so bili v štajerski prestolnici tokrat na tribuni tudi ljubitelji atletike ter nekaj tujcev, predvsem iz Hrvaške, prvič na članski atletski prireditvi pri nas po epidemiji novega koronavirusa. Naslednja tekma slovenske lige bo 4. in 5. julija v Ljubljani v okviru atletskega pokala.