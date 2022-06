Čeh spet pometel s konkurenco

Kristijan Čeh je vodil vse od prvega poskusa, ko so mu sodniki namerili 66,48 metra. V nadaljevanju je sicer prestopil, nato pa v preostalih štirih metih stopnjeval svoje dosežke do rekorda mitinga 70,72 m. Že met 68,72 cm iz tretje serije bi danes zadostoval za zmago. Triindvajsetletni Ptujčan tako še naprej potrjuje izjemno formo, saj je letos na diamanti ligi zmagal v vseh treh nastopih, tudi v Birminghamu in Rabatu ter napovedal boj za zlato na julijskem svetovnem prvenstvu v Eugenu v Oregonu in na evropskem prvenstvu avgusta v Mnchnu.

Na mitingu v skoku ob palici nastopa tudi Tina Šutej.