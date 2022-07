'Če ne bi bil športnik, bi delal na domači kmetiji'

PORTRET KRISTJANA ČEHA

- rojen: 7. 2. 1999, Ptuj

- prebivališče: Ptuj, Tallin

- višina: 206 cm

- teža: 130 kg

- klub: Ptuj

- trener: Gerd Kanter, do junija 2021 sedem let Gorazd Rajher

- poklic: študent agronomije, zaposlen v slovenski vojski

- hobiji: včasih pomoč na domači kmetiji

- disciplina: met diska

- osebni in slovenski rekord: 71,27 m, 21. maja, Birmingham (evropski rekord do 23 let)