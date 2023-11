Kristjan Čeh in Tina Šutej najboljša slovenska atleta leta

Najboljša slovenska atleta leta v tradicionalni anketi Atletske zveze Slovenije (AZS) sta po pričakovanjih postala svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh (Ptuj) in Tina Šutej (Kladivar), srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na SP. Najboljši klub je ljubljanski Mass, trener pa Milan Kranjc, ki vadi Tino Šutej.

Kristjan Čeh je zmagal tudi na evropskih igrah in bil drugi v končni razvrstitvi diamantne lige. Slednje je uspelo tudi Tini Šutej, ki je bila srebrna še na evropskih igrah. "SP v Budimpešti, kjer sem bil dokaj zadovoljen s svojim nastopom, je bilo posebno, ker je bilo blizu domovine in sem imel lahko veliko navijačev. Ni mi uspelo zmagati, sem pa edini tekmovalec v zgodovini, ki je v finalu na SP dosegel dva meta prek 70 m. Vesel sem tudi, da tudi drugi Slovenci izboljšujejo svoje atletske dosežke in kmalu bomo lahko osvajali še več medalj, če bo šlo tako naprej," je dejal Čeh na prireditvi v kulturnem centru Primož Trubar v Šentjerneju.

icon-expand Aktualni svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je bil pričakovano proglašen za najboljšega atleta v iztekajočem se koledarskem letu. FOTO: AP

Na podelitev je prišel v družbi trenerja Kerta Kanterja iz njegove domovine Estonije, saj se na naslednjo olimpijsko sezono tam tudi pripravlja. Za priznanje najboljšega atleta je v anketi prejel 410 točk, med člani je bil drugi slovenski rekorder na 400 m ovire Matic Ian Guček (Kladivar Celje, 250 točk), tretji sprinter Rok Ferlan (Triglav Kranj, 140). "V minuli sezoni sem najbolj ponosna, da sem izboljšala svoje državne rekorde in na medaljo iz dvoranskega EP. Upam, da bom ob koncu naslednje sezone rekord popravila na pet metrov," je napovedala Tina Šutej. Prejela je 393 točk in bila pred rekorderko na 3000 m zapreke Marušo Mišmaš Zrimšek (Mass, 270), tekačico na 400 m Anito Horvat (Velenje, 178). Guček je bil najboljši tudi med mlajšimi člani, kjer je med atletinjami slavila Veronika Sadek (Slovan, 368). Zlato plaketo AZS je prejel Robert Herga. Nagrado AZS za fair play, ki je bila podeljena prvič, je dobila Lina Žlindra. V pionirski kategoriji je opozorila na sodniško napako in zato nazadovala na četrto mesto. Atletska kluba Poljane Maribor in Štajerska sta skupaj organizirala atletski del olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) v Mariboru in za to prejela priznanje za najboljša organizatorja tekme.

icon-expand Tina Šutej, srebrna na dvoranskem evropskem prvenstvu v skoku s palico in četrta na SP, je zaznamovala zadnje obdobje slovenske ženske atletike. FOTO: AP

Najboljša veterana sta Marjeta Čad in Marko Sluga, zlate trenerske značke so dobili Andrej Brinar, Henrik Omerzu in Milan Šimunič, nagrade Evropske atletike Zdravko Peternelj, Tanja Šalamon, Milan Šimunič in Natalija Bah. Predsednik AZS Primož Feguš je v nagovoru izpostavil velike uspehe na mednarodnih tekmovanjih ter to, da zveza nima več finančnega primanjkljaja, ki ga je imela še lansko leto. "Zagotovili smo likvidnost, poplačane so vse obveznosti zveze. Zaradi boljšega finančnega stanja so se povečala sredstva za atlete, trenerje in sodnike," je navedel predsednik zveze.

icon-expand Rekorderka na 3000 m zapreke Maruša Mišmaš Zrimšek je v glasovanju za najboljšo slovensko atletinjo leta zaostala le za zmagovalo Tino Šutej. FOTO: AP