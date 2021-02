Kristjan Čeh izjemno začel olimpijsko sezono

Barbara Špiler (Brežice) je na DP zmagala v metu kladiva s 60,79 m. Izjemno formo pa je prikazal Kristjan Čeh, ki je nastop začel z neveljavnim metom, taka je imel še v tretji in peti seriji, v drugi je vrgel 66,80, v četrti 67,51, v šesti pa je izjemno serijo zaključil s 67,05 m.

Šved Simon Pettersson je 66,32 m, kar je bil izid sezone v metu diska doslej, vrgel na domačem mitingu v kraju Växjö 13. februarja. Šved je bil četrti leta 2018 na evropskem prvenstvu v Berlinu.

"Moj današnji nastop je bil super, odličen začetek sezone je to. Mete sem imel tehnično dobre, a je še vedno veliko rezerv. Do poletne sezone je še veliko časa, da se privadim nove tehnike, ki sem jo spremenil v pripravljalnem obdobju. Zato je bilo tudi danes več prestopov. Nisem mogel zadržati vseh sil in me je vrglo ven iz kroga za izmet," je za STApojasnil Čeh.