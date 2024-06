Kristjan Čeh na evropskem prvenstvu v Rimu osvojil zlato medaljo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi je bil tokrat Lukas Weisshaidinger (67,70 m). Avstrijec je bil pred tem tretji na OI v Tokiu, prav tako pa tudi na SP v Dohi 2019 in na EP v Berlinu 2018. Bron je s 67,48 m pripadel branilcu naslova in svetovnemu rekorderju Mykolasu Alekni iz Litve, četrti je bil olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske s 66,48 m.

Čeh je v večnem mestu v kvalifikacijah zasedel drugo mesto s 65,64 m. Najboljši v prvi skupini in skupno je bil Alekna s 67,50 m.

Slednji je odprl drugo finalno tekmo prvenstva in ostal brez veljavnega poskusa. Čeh je nato povedel, ko je vrgel 66,59 m. Takšne daljave je po kvalifikacijah tudi želel, ko je dejal, da bi mu podobna prva daljava finala nato olajšala popoln napad v nadaljevanju. Najbolj se mu je v prvi seriji približal Weisshaidinger s 65,60 m.

Alekni so po drugem mestu namerili 66,98 m, a je Čeh takoj odgovoril z 68,08 m za novo vodstvo. Stahl je nato prišel s 65,84 m. Takšna je bila razvrstitev tudi po polovici tekme, saj je v tretji seriji Čeh slabo vrgel in ostal brez izida, preostali najbližji zasledovalci pa tudi niso dosegli napredka.

Litovec je v četrti seriji vrgel 67,48 m, a ga je v naslednji prehitel Weisshaidingers 67,70 m in do konca ostal srebrn, Alekna pa tretji. Slednji je tako kot na koncu četrti Stahl v zadnjem metu ostal brez izida. Čeh je po neveljavni četrti seriji v peti s 67,93 m in 68,05 m v zadnjem poskusu tekme kronal zlato, svoje drugo na velikih tekmah.