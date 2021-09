Kristjan Čeh na finalnem mitingu v Zürichu s prvega mesta

Kristjan Čeh, najboljši slovenski atlet ta čas, bo v četrtek nastopil na finalu diamantne lige v Zürichu, kjer bo branil skupno vodstvo v metu diska. Največja serija svetovnih mitingov se bo v tem švicarskem mestu začela že v sredo. Ptujčan v Zürichu še ni tekmoval, prav tako ne v finalu diamantne lige.

"To bo po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer sem osvojil peto mesto, in evropskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu, kjer sem ubranil naslov, tretje najpomembnejše tekmovanje v tej sezoni. Nič posebnega sicer ne pričakujem, želim si le tehnično dobro metati in doseči solidno daljavo. Po krajšem premoru po OI sem nastopil na treh mitingih, v Budimpešti mi najprej še ni šlo najbolje, vrgel sem 62,94 m, potem pa sem na diamantni ligi v Bruslju vrgel še 65,68 m in pred dvema dnevoma za zmago v Chorzowu na Poljskem še 66,65 m," je po prihodu v Zürich povedal Kristjan Čeh.

icon-expand Kristjan Čeh-5 FOTO: STA

Na zaključno tekmo diamantne serije se je uvrstil s 26 točkami, drugi je švedski olimpijski zmagovalec Daniel Stahl, ki zaostaja dve točki (24). V Oslu in Stockholmu je bil Čeh drugi, obakrat je slavil Stahl, ki pa ga na tretji tekmi v Budimpešti ni bilo. Zmagal je znova v Bruslju, kjer je bil tako kot v Budimpešti Čeh tretji. Za Slovencem in Stahlom je tretji rojak slednjega Simon Pettersson, ki pa že zelo zaostaja, zbral je 17 točk, prek desetih točk so prišli le še Litovec Andrius Gudžius (16), Avstrijec Lukas Weisshaidinger (14) in Jamajčan Fedrick Dacres (12). "V madžarski prestolnici po olimpijskem premoru diska še nisem čutil tako kot na naslednjih dveh tekmah. Potem pa je steklo, le da v Budimpešti pogoji niso bili najboljši, vsi metalci diska smo tako ocenili. Na Poljskem sem se zelo dobro počutil in tudi vremenski pogoji so bili izvrstni. Tako da sem zadovoljen s formo ob koncu sezone, ki jo bom zaključil 14. septembra v Zagrebu," je dodal Čeh. Na diamantni ligi v tej sezoni je imela samo prva trojica možnost metov in daljinskih skokov v zadnji seriji, ki je nato določila zmagovalca. Tega v finalu ne bo. Praktično vsi atleti so kritizirali ta poskus svetovne atletike, ki je le v tej seriji tekem uvedla testno novost, ki je pomenila, da bi lahko nekdo v eni izmed prejšnjih petih serij dosegel svetovni rekord, pa ne bi zmagal. Tudi Čeh je že nekajkrat izrazil nestrinjanje s takim načinom tekmovanja v kraljici športov, sedaj pa se osredotoča na obrambo vodilnega položaja v diamantni ligi. Na startni listi dvodnevnega finala so številni zvezde, nekateri se bodo skušali še bolj uveljaviti, druge pa pisati zgodovino. Tako namerava svetovni rekorder in olimpijski zmagovalec iz Tokia Mondo Duplantis prvič osvojiti skupno diamantno zmago, hrvaška rekorderka v metu diska Sandra Perković pa se nadeja, da bo s sedmo zmago izenačila rekord v zgodovini teh tekmovanj, ki ga imata Američan Christian Taylor v troskoku in francoski skakalec s palico Renaud Lavillenie.

icon-expand Sandra Perković FOTO: AP

Olimpijski zmagovalec na 200 m Andre De Grasse se bo na pol stadionskega kroga pomeril z branilcem zmage v diamantni seriji Noahom Lylesem. Femke Bol je še neporažena v diamantni ligi v tej sezoni, oči bodo uprte tudi v olimpijskega zmagovalca na 1500 m Jakoba Ingebrigtsna.

icon-expand Andre De Grasse FOTO: AP

Prvič v zgodovini te serije bo finale v enem mestu, ne bo pa na enem prizorišču. Suvanje krogle, skok v daljino, tek na 5000 m in skok v višino za atletinje bo na trgu Sechseläutenplatz ob obali Ženevskega jezera v sredo, preostale discipline pa na slovitem stadionu Letzigrundu večer pozneje. Dvaintrideset zmagovalcev seštevkov posameznih disciplin bo dobilo po 30.000 ameriških dolarjev (25.287 evrov) in posebne pokale, visoke 35 cm in težke 4,8 kg, na vrhu vsakega pa je diamant. Prvič v zgodovini, ki se je začela leta 2010, bodo nagradili tudi tiste z najbolj stabilnimi izidi v sezoni diamantnih mitingov; po pet v moški in ženski konkurenci v sprintih, na ovirah in tekih na razdalje ter v skokih in metih bo dobilo dodatno po 20.000 dolarjev (16.858 evrov).