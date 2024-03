Kristjan Čeh se pripravlja na olimpijsko sezono

"Sodim v svetovni vrh in vsako leto se zelo veselim velikih tekem, tudi letos je tako, ko bo junija evropsko prvenstvo v Rimu in nato avgusta olimpijske igre v Parizu. Lani je pet metalcev diska vrglo prek 70 m, še nikoli toliko v sezoni v zgodovini. A smo le trije, ki lahko to dosežemo na vsaki tekmi, poleg mene še Šved Daniel Stahl in mladi Latvijec Mykolas Alekna," je največje tekmece izpostavil Čeh.

Sredi meseca je sporočil, da bo enega najboljših metalcev diska v zgodovini Gerda Kanterja iz Estonije na mestu trenerja nasledil njegov rojak Mart Olman, ki je desetletje starejši od 25-letnega Čeha ter je bil trikrat prvak Estonije v metu kladiva.

"Tudi moj novi trener je bil metalec, ima tudi veliko znanja v metu diska. Ima sicer manj izkušenj na velikih tekmah kot Kanter, kar pa sedaj zame ni tako bistveno, ker imam izkušnje tudi sam," je pojasnil Čeh.

Kanter je s Čehom začel sodelovati konec leta 2021, leta 2022 je Ptujčan postal svetovni prvak in evropski podprvak, lani pa je na SP v Budimpešti zasedel drugo mesto.

"Razšla sva bolj kot ne s skupno odločitvijo. Dala sva si, kar sva si lahko, poti za napredek nisva našla. Kmalu nato sem našel novega trenerja, s katerim imava isto vizijo," je pojasnil Čeh. Povedal je tudi, da zanj odločitev ni bila nenadna.

"To je tlelo kar nekaj časa, sprva naj bi do tega koraka prišlo po OI, ampak se je zgodilo prej. Nikoli pravzaprav ni idealen čas za zamenjavo. Toda imam samo eno kariero, ki je kratka, zato je treba sprejemati pomembne in prave odločitve."