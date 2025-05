Kristjan Čeh napoveduje sezono: Cilj je preseči 70 metrov

Kristjan Čeh je moral zaradi poznega vrhunca sicer nekoliko prilagoditi sistem priprav, ki jih je opravil na Tenerifih in v Novem mestu. "Trenutno sem še utrujen od priprav, zato na prvih nekaj tekmah zagotovo ne bom povsem svež. Sredina sezone bi morala biti dobra. Nato ji bo sledil še en cikel priprav z namenom dviga ter piljenje zadnjih podrobnosti pred svetovnim prvenstvom, na katerega se moram maksimalno pripraviti," je na druženju s predstavniki sedme sile povedal Čeh.

Pri tem je izpostavil, da pri metalcu diska boljša kondicijska priprava pomeni več vaj za fizično moč. "Delal sem veliko krožnih vaj. Ob tem sem tudi več tekel, saj le tako lahko sezono zdržim dlje. To pomeni, da lahko opravim tudi večje število metov in se ne utrudim tako hitro. Mislim, da mi bo to v letošnji sezoni zelo koristilo."

Čeh se je ob tem ozrl tudi na lansko sezono. "Bila je zelo težka, čeprav uspešna, saj sem postal evropski prvak. Na olimpijskih igrah sem dal vse od sebe, a žal ni bilo dovolj za odličje".

Glede ciljev za letošnjo sezono je Čeh poudaril, da si želi disk vreči čez 70 metrov. "Vem, da sem sposoben doseči nov osebni rekord. Glavni cilj pa je seveda svetovno prvenstvo v Tokiu, kjer bom nastopil 20. in 21. septembra. Če bom v dobri formi, sem prepričan, da mi bo uspel dolg met. Nameravam nastopiti na vseh tekmah diamantne lige."