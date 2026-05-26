Čeh kljub utrujenosti zmagal na mitingu v Turnovu

Tretji je bil s 63,87 m Britanec Lawrence Okoye, bronasti z evropskega prvenstva leta 2022. Na tem prvenstvu v Nemčiji je bil Kristjan Čeh srebrn, na prejšnjem EP leta 2024 v Rimu pa je osvojil evropski naslov, ki ga bo nekdanji svetovni prvak branil avgusta letos v britanskem Birminghamu.

V Turnovu je Čeh začel s 66,24 m, nato pa nadaljeval s 65,28, 66,71, 64,69 in 64,93 m, v zadnji šesti seriji pa je ostal brez izida. Pred tem je na prvi tekmi poletne sezone 16. maja v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela letošnja sezona diamantne lige, z rekordom mitinga 70,58 m prepričljivo zmagal v najmočnejši svetovni konkurenci.