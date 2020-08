Sijajno: Primož Roglič na Col de Portu pometel s konkurenco

Primož Roglič je napadel približno kilometer pred ciljem, ko je brez pomočnikov ostal Ineosov Egan Bernal . Ta mu ni uspel slediti, tako da se je 30-letni Zasavec v le nekaj sekundah sam znašel v vodstvu, ki ga je nato zanesljivo zadržal do konca. Drugo mesto v etapi je z osmimi sekundami zaostanka osvojil Thibaut Pinot , tretji je bil Emanuel Buchmann . Drugi slovenski as Tadej Pogačar je v zaključku nekoliko popustil in se ni vmešal v boj za prva mesta. Na koncu je bil z minuto zaostanka petnajsti.

Kako se je razpletlo

Vrh prelaza Porte, do katerega vodi vzpon najvišje kategorije, je bil prizorišče zaključka druge etapa. Kolesarji so že pred tem morali opraviti s tremi kategoriziranimi vzponi (četrte, tretje in prve kategorije), ki pa selekcije med favoriti pričakovano niso naredili.

Na začetek zadnjega – 17,5 kilometra dolgega – vzpona sta naprej prišla ubežnika Michael SchärinBruno Armirail, ki sta pred glavnino imela le dobro minuto naskoka, tako da je bilo jasno, da nas za etapno zmago čaka medsebojni boj favoritov. V ozadju je pred vstopom na strmino vladala prava "vojna" za ugodne pozicije. Vzpon na prelaz namreč ni potekal po glavni, temveč po stranski cesti, ki je imela kar nekaj zelo ozkih odsekov.

Po enem kilometru in pol je popustil Wout Van Aert, junak prve etape, ki je za Jumbo Vismo narekoval tempo na predzadnji vzpon na Cote Maillet. Še pred tem so Nizozemci ostali brez Roberta Gesinka. Ranjeni Ineos je kakšnih 10 kilometrov pred ciljem, na najstrmejšem delu vzpona, v ospredje postavil vse svoje člane, za njimi pa je vozila trojica v rumenih dresih – Roglič, Steven Kruijswijk in Sepp Kuss, medtem ko je bil blizu najboljšim še vedno tudi Tom Dumoulin.

Dobre štiri kilometre pred ciljem je ob silovitem Ineosovemu tempu omagalAlejandro Valverde, kmalu za njim pa je iz glavnine – brez da bi za sekundo narekoval tempo – izpadel tudi Chris Froome. Štirikratni zmagovalec Toura letos več kot očitno ni v formo in vse večje vprašanje postaja, ali ga bodo pri Ineosu sploh uvrstili v ekipo za dirko po Franciji. Bernal je 2,6 kilometra do cilja ostal z zgolj enim pomočnikom, ko je omagal še Geraint Thomas. Kolumbijec je imel ob sebi Pavla Sivakova, a je nadarjeni Rus le nekaj sto metrov kasneje tudi sam popustil, kar je ponudilo možnost Jumbo Vismi za prevzem nadzora nad dirko.