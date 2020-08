Jumbo Visma potrdila izjemno formo: Van Aertu prva etapa kriterija Dauphine

Wout Van Aert je minuli vikend slavil na prvi klasiki sezone Milano–Sanremo, teden prej pa je bil najboljši še na enodnevni preizkušnji Strade Bianche. Tokrat so kolesarji Jumbo Visme, ki je na to petdnevno preizkušnjo prišla v izjemno močni postavi, na zadnjem vzponu povsem nadzorovali potek dirke. V zadnjih metrih sta bila tako zraven tudiPrimož Rogličin Tom Dumoulin, ki pa nista poskusila z napadom za morebitno zmago. Na drugem mestu je zaključil Daryl Impey, ki je v zadnjih metrih edini pariral Van Aertu, a je bil na koncu za malenkost prepočasen. Tretji je bil Kolumbijec Egan Bernal. Vsi favoriti so v cilj prišli v času zmagovalca.