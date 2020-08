Kriterij Dauphine: Roglič povečal vodstvo v skupnem seštevku, Formolo junak tretje etape

Kolesarje je na tretji etape kriterija Dauphine čakal vzpon na prelaz Madeleine, ki se je končal dobrih 50 kilometrov pred ciljem, tako da pričakovano ni ponudil resnejših napadov v skupini favoritov. Pred glavnino je bežalo kar nekaj kolesarjev, kot zadnji pa je v igri za zmago ostal ekipni kolega Tadeja Pogačarja pri Team UAE EmiratesDavide Formolo. 27-letni Italijan je bežal tudi večji del zadnjega vzpona prve kategorije na Saint-Martin-de-Belleville, nekaj kilometrov pred ciljem pa se je zdelo, da ga bodo favoriti le uspeli ujeti.

A to se na koncu ni zgodilo, tako da je Formolo prišel do velike in predvsem presenetljive zmage. V borbi za drugo mesto smo videli sprint najboljših, v katerem je znova slavil Primož Roglič. Tik za njim se je v cilj – tako kot na četrtkovi drugi etapi – pripeljal Thibaut Pinot. Za zmagovalcem sta zaostala 33 sekund, a je Roglič na račun bonifikacijskih sekund (za drugo mesto jih je dobil šest, op. a.) še povečal prednost v primerjavi s francoskim tekmecem v skupnem seštevku.

Slovenske ljubitelje kolesarstva lahko veseli tudi odlična predstava Tadeja Pogačarja, ki je v samem zaključku druge etape nekoliko popustil, tokrat pa se je dobro držal in je v cilj prišel v skupini z Rogličem. Drugi favorit za skupno zmago Egan Bernalpa je ponovno nekoliko zaostal, z rojakoma Miguelom Angelom Lopezom in Nairom Quintano je v cilj pripeljal nekaj sekund za drugo skupino.

Roglič ima v skupnem seštevku pred zadnjima dvema etapama 14 sekund prednosti pred Pinotom, tretji je Nemec Emanuel Buchamnn, ki zaostaja za 20 sekund.