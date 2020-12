Kritike na račun Federerja: Z novim sistemom točkovanja je zaščitil sebe

Dejstvo, da je Roger Federerkljub številnim izpuščenim turnirjem v letu 2020 ostal med najboljšo deseterico igralcev na lestvici ATP, ne veseli podpredsednika nemške teniške zvezeDirka Hordoffa. Ta je med gostovanjem v podkastu Quiet Please spletne strani Tennisnet.comšvicarskega zvezdnika obtožil, da je spremembe točkovanja podpiral zgolj zaradi lastne koristi.

"Spremenil je način točkovanja, da bi zaščitil samega sebe. To je zelo neodgovorno in nekorektno. Po mojem mnenju je izkoristil svoj položaj v Svetu igralcev. Treba je izpostaviti, da brez te spremembe načina točkovanja Federer ne bi bil med prvimi petdesetimi," je bil oster Hordoff.

Trenutno je Federer, ki je z 20 naslovi z velikih slamov skupaj s Špancem Rafaelom Nadalomsvetovni rekorder, na visokem petem mestu na lestvici ATP s 6630 točkami, čeprav jih je le 720 osvojil v sezoni 2020, v kateri je igral v polfinalu OP Avstralije. To je tudi edini uradni turnir, na katerem je nastopil, preostalih 5910 točk je osvojil lani, ko svetovni šport seveda še ni bil v primežu novega koronavirusa in z njim povezanimi ukrepi.

'Grozno' in 'zelo čudno'

Kot "grozno" je Hordoff označil tudi dejstvo, da na v minulih sezonah osvojene točke upoštevajo tudi na zaključnem turnirju ATP.

"To, da dve leti ohranjajo točke zaključnega turnirja ATP, je grozno," s kritikami ni skoparil Hordoff, ki se je obregnil tudi ob Nadala, ki ima skupaj s Federerjem v Svetu igralcev seveda velik vpliv. Oba sta bila sicer glasna kritika poteze srbskega zvezdnika Novaka Đokovića, ko je ta napovedal ustanovitev novega združenja.

"Zelo je čudno, da je Svet igralcev začel pred zaključnim turnirjem ATP podpirati spremembo pravil, da bo ta dogodek za seštevek na lestvici štel dvojno. Še posebej za Rogerja Federerja in Rafo Nadala, ki sta del Sveta igralcev. Nimam logičnega pojasnila za to odločitev in menim, da to ne predstavlja večine igralcev,"je še povedal Hordoff.