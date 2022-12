Kriza zmajev proti Asiagu dobila novo poglavje

Nov poraz - SŽ Olimpija je v decembru dosegla le eno zmago - je slab obet pred naslednjimi tremi tekmami, ki zeleno-bele čakajo ta teden. V sredo v Tivoliju proti KAC Celovcu (19.15) ter nato 30. decembra in 1. januarja v gosteh pri Salzburgu in znova Asiagu.

Ljubljančani so bili večji del srečanja enakovreden nasprotnik v dvorani Tivoli, dve tretjini so imeli več strelov na gol in priložnosti (na koncu 36:38), zadetke pa so dosegali gostje. Ključna je bila druga tretjina, v kateri je SŽ Olimpija dobila dvoboj v strelih na gol s 15:14, Italijani pa obračun v golih z 2:0.

In to kljub temu, da je imel Asiago dvanajst minut izključitev, SŽ Olimpija pa le dve. V 27. minuti je lastno mrežo ob nespretnem posredovanju zadel Gregor Koblar, tri minute za tem pa so Italijani izkoristili prednost igralca več na ledu in povišali na 3:1.

Zadnji žebelj v domačo krsto je Asiago zabil v 52. minuti, ko je bil znova natančen s prednostjo igralca na ledu. Žiga Pance je sicer znižal zaostanek na 2:4, a so gostje hitro zadeli v prazno mrežo in dokončno rešili vprašanje zmagovalca.